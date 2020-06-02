Киев заявил о недопустимости прямого диалога с Донецком и Луганском

Украинская делегация на встрече с министром обороны Германии Аннегретой Крамп-Карренбауэр заявила о недопустимости ведения прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

«Мы в ТКГ (Трехсторонней контактной группе — прим. «Ленты.ру») разговариваем с Россией, проинформировали о нашем видении относительно границы и на картах, что называется, конкретно пальцами показали, где что происходит для того, чтобы наши коллеги осознавали то, что с той стороны нам противостоят российские командиры (Киев считает, что воинские формирования самопровозглашенных республик Донбасса подчиняются Москве — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Кулеба в видеообращении.

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По его словам, украинские политики «конкретными фактами» проинформировали министра обороны Германии о реальной ситуации в Донбассе. Он обвинил ДНР и ЛНР в нарушении режима тишины, а Россию — в нежелании идти на конструктивный диалог в рамках ТКГ.

Ранее 2 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что к переговорам по урегулированию конфликта могут быть привлечены представители гражданского общества неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, которые не были причастны к ведению боевых действий.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.

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