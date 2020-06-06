На Украине сообщили о похищении в ДНР иностранки из-за российского флага

Неизвестные похитили жительницу Испании в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Facebook-аккаунте.

По его информации, уроженка Донецка Евгения, которая сейчас проживает в Испании, приехала в родной город до введения карантина. Однако вскоре линию разграничения закрыли, и иностранка не смогла вернуться обратно в Евросоюз.

«Неделю назад боевики ДНР развесили по всему центру города российские флаги и один триколор без спроса повесили на балкон Евгении. Женщина флаг убрала, так как разрешения своего на это не давала. А через день к ней вломились вооруженные люди и забрали с собой», — написал Казанский.

Он добавил, что созвонился с мужем Евгении. Тот рассказал об их последнем с женой разговоре, который состоялся в день ее пропажи. «Она мне звонила и сказала, что люди хотят войти в квартиру. Она сказала, что это, по всей видимости, из-за флага: "Я сняла тот флаг, который они повесили на балкон". Они угрожали ей, что сломают дверь, если она не откроет», — поведал испанец.

По его словам, потом женщина открыла дверь, и связь с ней потерялась. Мужчина несколько раз пытался дозвониться супруге, но оба ее телефона оказались выключены. «Соседи сказали, что это были шесть или семь человек из так называемого министерства безопасности ДНР», — уточнил собеседник журналиста.

16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Со своей стороны ДНР также закрыла границу с Украиной, оставив возможность вернуться для граждан республики, находящихся на украинской территории.

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