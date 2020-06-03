От пленного бойца потребовали рассказать правду о россиянах в Ливии

Видео: @AlmanaraMedia / Twitter

В сети появились кадры с допроса бойца Ливийской национальной армии (ЛНА), которого взяли в плен солдаты правительства национального согласия (ПНС) на юге Триполи. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Almanara Libya.

От пленного по имени Сулейман Абдалла Сулейман Мухаммад Али потребовали рассказать правду о россиянах, якобы воюющих в Ливии. Мужчину расспросили, были ли они в его батальоне, на что тот ответил отрицательно. Он рассказал, что не знает, сколько их в стране и где они находятся.

Пленника также спросили, сколько джанджавидов (бойцов суданского проправительственного ополчения) воевало с его батальоном. Мужчина ответил, что видел одну роту.

Ранее в ПНС заявили, что правительственные силы готовят засаду для хафтаровцев, покидающих Триполи. Военно-воздушные силы правительства при поддержке Турции якобы совершили десять ударов по колонне ЛНА, состоящей из танков.

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25 мая стало известно об эвакуации около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера из зоны боевых действий на западе Ливии. Позже постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни опубликовал видео перемещения бойцов близ города Бени-Валид. По его словам, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара. Москва отрицает причастность к действиям ЧВК.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая правительство техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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