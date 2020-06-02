ДНР обвинила Украину в минометном обстреле в районе разведения войск

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) обвинила украинские войска в минометном обстреле в районе участка разведения сил и средств «Петровское – Богдановка». О произошедшем сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает «Донецкое агентство новостей».

Инцидент был зафиксирован во вторник, 2 июня, в 13:50 по местному времени (совпадает с московским). Огонь велся по направлению от села Богдановка, находящемся под контролем украинской армии, к селу Петровское, которое находится на территории ДНР. Была выпущена минометная мина калибром 82 мм. Петровское расположено примерно в 40 километрах к югу от Донецка.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к населенным пунктам у Мариуполя Донецкой области свыше 50 единиц тяжелой гусеничной техники и военных грузовиков.

20 мая самопровозглашенные республики Донбасса привели войска в полную боевую готовность. Причиной этого были названы участившиеся обстрелы со стороны Украины.

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