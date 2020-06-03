ЛНР провозгласила русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) внес поправки в Конституцию, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного. Об этом сообщает РИА Новости.

Народный совет поддержал инициативу главы ЛНР Леонида Пасечника и принял внесенный им законопроект, провозглашающий русский единственным государственным языком. До этого в республике их было два — русский и украинский.

За принятие поправок проголосовали 42 народных депутата, против никто, один воздержался. Изменения в Конституцию ЛНР вступят в законную силу после подписания закона Пасечником и публикации их на сайте парламента.

В марте аналогичные поправки приняли депутаты самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Они сочли, что «применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации». Кроме того, депутаты единогласно проголосовали за изменения в закон об образовании, согласно которым обучение в школах будет вестись на государственном языке — русском.

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