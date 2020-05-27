Спикер Верховной Рады высказался о защите русского языка на Украине

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью изданию «Главком» высказался о защите русского языка в стране.

Политик считает необходимым внести изменения в языковое законодательство. Он признал, что в правящей партии «Слуга народа» нет единого мнения по этому вопросу, но большая часть депутатов придерживается «центристской позиции».

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Разумков напомнил, что во время предвыборной кампании он использовал русский язык: «И это была моя принципиальная позиция, которую я аргументировал. Сейчас я являюсь чиновником, председателем Верховной Рады, и на работе общаюсь исключительно на украинском языке. На эфирах я тоже общаюсь на украинском, но, если ко мне обращается человек на русском, я 100-процентно перехожу на русский».

Он считает, что политики сейчас должны думать не о том, как воспримут их слова по языковому вопросу, а объединят ли они украинское общество или нет.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что языковой вопрос не стоит на повестке дня. При этом он отметил, что необходимо справедливо относиться ко всем национальным меньшинствам.

В марте Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020 года. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов власти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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