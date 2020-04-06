В партии Зеленского заявили о невозможности искоренить русский язык на Украине

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил о невозможности искоренить русский язык в стране. Обсуждение состоялось в закрытом чате фракции, пишет «Страна.ua».

Шевченко призвал изменить закон о языках, поскольку в нынешней редакции он приведет к плохим последствиям. Кроме того, если принять «нормальный закон о русском и украинском языках», «Оппозиционной платформе — За жизнь» не с чем будет идти на выборы, уверен депутат.

Однопартийцам, выступающим против, Шевченко посоветовал идти на выборы от «Голоса» или «Свободы», и напомнил об обещании Зеленского ослабить украинизацию. «Русский язык никто не сможет искоренить в Украине. Никаким законом. Пока он есть в Конституции, Украина будет цельной и неделимой», — заявил Шевченко.

Ему парировали Александр Алексейчук и Андрей Мотовиловец. Они заявили, что у украинского языка 50 лет не было таких прав, как у русского, а если поднимать тему языков, то это приведет «к не очень хорошим последствиям в середине фракции».

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который сделал мову обязательной для органов власти, учебных заведений, больниц и сферы услуг. В январе 2020-го рада приняла закон о среднем образовании, ликвидировавший русскоязычные школы.

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