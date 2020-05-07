Уполномоченную по защите украинского языка отправили в отставку

Татьяну Монахову уволили с должности уполномоченного по защите украинского языка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Уточняется, что в отставку Монахова отправилась по собственному желанию. О своем желании покинуть пост Монахова сообщила 24 апреля. По словам чиновницы, ей не платили зарплату и не позволили создать секретариат. Для финансового обеспечения своей деятельности она тратила средства из семейного бюджета.

Заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы доктор филологических наук, профессор Татьяна Монахова занимала пост языкового омбудсмена с 27 ноября 2019 года.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

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