Уполномоченная по защите украинского языка уволилась из-за отсутствия денег

На Украине уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова написала заявление об увольнении. Ей не платили зарплату и не позволили создать секретариат. Об этом она рассказала сайте Opinion.

Монахова заявила, что секретариат омбудсмена создается в течение шести месяцев с момента назначения. «Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом. Кем создается? Какой его статус?» — рассказала она.

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При этом казначейство выделяет деньги только после официального создания структуры. В итоге Монахова почти полгода работала без секретариата и без зарплаты. Более того, она потратила на работу около 30 тысяч гривен из семейного бюджета, в том числе на съемное жилье в Киеве.

Параллельно омбудсмен искала сотрудников: юристов, пиарщиков, филологов. Однако потенциальные кандидаты не смогли ждать, поскольку должны кормить семьи, рассказала Монахова. Она утверждает, что ее обращения в офис президента игнорировались. Последней каплей для уполномоченной стало то, что вопрос о создании секретариата вынесли на голосование правительства, но в последний момент убрали из повестки.

В июле прошлого года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он сделал украинский язык обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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