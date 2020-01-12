На Украине захотели ликвидировать должность языкового омбудсмена

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием упразднить должность уполномоченного по защите государственного языка. Глава государства обязан будет рассмотреть обращение, если оно наберет 25 тысяч подписей.

Автор петиции считает, что статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» необходимо отменить, а должность так называемого языкового омбудсмена нужно ликвидировать, поскольку существование этого поста противоречит Конституции Украины.

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Согласно основному закону республики, функции по защите государственного языка выполняет уполномоченный Верховной Рады по правам человека, говорится в тексте петиции.

Ранее уполномоченный правительства Украины по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что жителей Украины через два или три года начнут штрафовать на сумму до 500 долларов США за нарушение языкового закона.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

В декабре прошлого года Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.

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