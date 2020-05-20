Зеленский заявил об отсутствии языкового вопроса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что языковой вопрос не стоит на повестке дня в стране. Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции, трансляция доступна в YouTube.

Однако, как он отметил, необходимо справедливо относиться ко всем национальным меньшинствам.

Также Зеленский заявил о том, что планирует встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, на которой будет обсуждаться статус венгерского меньшинства на Украине. На прямой вопрос журналиста о том, будет ли пересмотрен закон о языке, Зеленский не ответил. При этом он подчеркнул, что знать украинский язык «круто».

В январе украинские депутаты приняли закон о среднем образовании, который ликвидирует в стране русскоязычные школы. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который сделал мову обязательной для органов власти, учебных заведений, больниц и сферы услуг.

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