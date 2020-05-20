Украинский журналист назвал «одноклеточными» русскоязычных сограждан

Украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал русскоговорящих граждан Украины «одноклеточными». Об этом он заявил в эфире своего канала на YouTube.

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По его словам, на Украине никто не обязан понимать «иностранный, агрессивно-оккупационный и угрожающий» русский язык. При этом он указал на то, что «каждый должен знать украинский». Также Дроздов заявил, что не выучившие украинский язык должны путешествовать по городам Золотого кольца России, а не по Западной Украине.

Остап Дроздов ранее делал неоднозначные заявления в телеэфире. В августе 2019 года он назвал безмозглыми баранами граждан, проголосовавших за нового президента Владимира Зеленского. А в начале мая он похвастался обманом русскоязычных туристов, заявив, что если к нему подходит турист и на русском языке спрашивает, как ему куда-то пройти, он «всегда покажет дорогу, но в обратном направлении».

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