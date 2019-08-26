Избирателей Зеленского назвали безмозглыми баранами

Украинский телеведущий и писатель Остап Дроздов назвал безмозглыми баранами граждан, проголосовавших за нового президента Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в интервью львовскому телеканалу НТА.

По словам Дроздова, надо быть абсолютно тупым, безмозглым бараном, чтобы в XXI веке проголосовать за такого кандидата, как Зеленский, — человека без программы и политических убеждений, с «откровенно украинофобной» позицией. «Как я должен называть барана, когда я вижу перед собой барана?» — заявил журналист. Он также назвал Украину очень плохой страной с очень проблемным населением.

На вопрос ведущей, не отпугивают ли такие заявления сограждан, Дроздов выразил мнение, что им «по барабану».

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Он также заявил, что Львов не вписывается в Украину, что показывают результаты практически всех выборов в истории страны. Во время последних президентских и парламентских выборов Львов и Галичина выпали из «зеленого болота», а все остальные регионы «поросли зеленым малороссийским мхом», отметил Дроздов.

На досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля Львовская область оказалась одним из трех регионов, где партия Зеленского «Слуга народа» не смогла получить первое место. 21 апреля во втором туре президентских выборов Львовщина была единственным регионом Украины, где победил не Зеленский, а Петр Порошенко.

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