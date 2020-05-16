На Украине возмутились навязыванием русского языка школьникам

Жители Кривого Рога Днепропетровской области возмутились навязыванием русского языка ученикам одной из местных школ. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По данным издания, руководство учебного заведения приняло решение сделать обязательным изучение русского языка для учащихся 5-10 классов. Одиннадцатиклассникам предложили изучать русский факультативно. В родительском комитете заявили, что мнение самих школьников и их родителей при этом не учитывали. По словам представителя комитета Виктории Рудник, русский язык в заведении решили изучать как второй иностранный — вместо немецкого.

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«Родителям рассказывают, что будет лучше, будет легче. Но не все родители хотят, многие написал заявления, что хотят немецкий. Родители одиннадцатиклассников, когда узнали, что русский будет факультативом, написали заявления, чтобы нам поставили украинский или английский, потому что их складывать на ВНО (Внешнее независимое оценивание, аналог российского ЕГЭ — прим. «Ленты.ру»). Нам говорят: "Это факультатив, хотите — не ходите"», — рассказала Рудник.

В руководстве школы пояснили, что языками образовательного процесса определены русский и украинский, с постепенным переходом на украинский. При этом на сайте заведения были опубликованы два проекта учебного плана: с изучением двух иностранных языков и с изучением одного иностранного и русского. Большинство родителей в итоге выступили за второй вариант.

Ранее, в апреле, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил о невозможности искоренить русский язык на Украине. Он призвал изменить закон о языках, поскольку в нынешней редакции он приведет к плохим последствиям.

В январе украинские депутаты приняли закон о среднем образовании, который ликвидирует в стране русскоязычные школы. Школьники из русскоязычных семей с пятого класса должны изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

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