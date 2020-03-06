В ДНР признали русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, с таким предложением выступил глава республики Денис Пушилин.

Ранее в ДНР было два государственных языка — русский и украинский, однако депутаты сочли, что «применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации». Кроме того, депутаты единогласно проголосовали за изменения в закон об образовании, согласно которым обучение в школах будет вестись на государственном языке — русском.

29 ноября 2019 парламент ДНР принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины. При этом там заявили, что до тех пор, пока территориальный спор между Донецком и Киевом не будет урегулирован, граница республики будет проходить по линии соприкосновения.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

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