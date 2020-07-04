Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми. Об этом в субботу, 4 июля, он рассказал на пресс-брифинге в Одесской области, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой», — заявил он, отвечая на вопрос о законе об особом статусе Донбасса, который Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля.

Зеленский также сказал, что пока не готов комментировать итоги встречи «нормандской четверки». «Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать», — пояснил он.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса не привели к прорыву из-за позиции Киева. Он рассказал, что Украина не смогла предоставить четкого и внятного ответа о сроках разработки документа, который позволит внести в Конституцию страны поправки с целью закрепления статуса Донбасса.

3 июля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в республике отказались от идеи возможного возвращения в состав Украины. По его словам, жителям Донбасса чужда «русофобская и неонацистская идеология Украины». Они связывают свое будущее исключительно с Россией и усилением интеграционных процессов, отметил глава ДНР.

«Здесь за несколько лет сформировалась новая общность людей с русским менталитетом, которая в случае восстановления прежних границ разрушит остатки украинской государственности изнутри», — добавил Пушилин.

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