Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым

Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».

«А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа — заплатите деньги, и все будет нормально? Нет. Стратегия совсем другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация», — сказал дипломат.

Кулеба добавил, что украинские частные компании могут судиться с Россией, если нарушены их интересы в Крыму, но государству важно не признавать «российскую оккупацию».

«Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в [более] широком статусе, чем статус государства-оккупанта», — пояснил министр.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав страны. «Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим», — сказал он крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией «аннексией». В Москве отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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