Порошенко заявил об «уникальном шансе» вернуть Крым

У Киева появился «уникальный шанс» вернуть Крым, заявил бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб». Запись опубликована на Facebook.

По мнению политика, в связи с падением цен на нефть и «глубоким кризисом» в России международная солидарность может укрепиться, в результате «заставив» Москву «уйти из Крыма», поскольку она якобы не способна его финансировать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году. Он отметил, что без возвращения Крыма в состав Украины будущие поколения украинцев и россиян не смогут «нормально, откровенно, по-дружески общаться».

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении международного права. Российские власти опровергают эти обвинения.

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