Украина начнет преследовать поддерживающих «оккупацию» Крыма

В Верховной Раде разрабатывают законопроект об уголовной ответственности за поддержку «оккупации» Крыма. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявила руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько. Видеозапись доступна в YouTube.

«Хочу сказать, очень важно, об инициативе, которую я сейчас в парламенте разрабатываю, — это закон о непризнании именно оккупации. Мы имеем какую ситуацию — очень часто российские нарративы раскалывают наше общество. Мы имеем пятую колонну, многие едут в Москву, публично поддерживает оккупацию Крыма. Мне кажется, что в Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных лиц, которые находятся, кстати, даже в нашем парламенте», — рассказала Ясько об инициативе начать уголовные преследования.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав страны. «Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим», — сказал он крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией «аннексией». В Москве отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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