Зеленский пообещал вернуть Крым и людей

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав страны. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим», — сказал Зеленский крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову, который подарил ему крымско-татарский флаг в аэропорту Херсона.

26 июня в Украине отмечается День крымско-татарского флага.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился «уникальный шанс» вернуть Крым. По его мнению, из-за падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России международная солидарность может укрепиться, что заставит Москву «уйти из Крыма», который она якобы не способна финансировать.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!