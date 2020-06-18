Украина обвинила Россию в «колонизации» Крыма

Российская «колонизация» Крыма является одной из крупнейших проблем, с которыми сталкивается Украина. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым Антон Кориневич, пишет «РБК-Украина».

Он обвинил Россию в «незаконном переселении» на полуостров не менее 300 тысяч граждан. Кориневич пояснил, что это делается с целью изменения демографического состава населения в Крыму.

«Украинские и крымско-татарские журналисты, общественные деятели и другие лица, которые не признают попытки аннексии Крыма, изгоняются с полуострова», — рассказал он и добавил, что на замену украинцам на полуостров Россия специально перемещает военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и чиновников.

Кориневич при этом считает, что украинцев «переводят» на постоянное место жительства из Крыма в другие регионы России. «В частности, официальных сотрудников правоохранительных органов Украины», — подчеркнул он, пожаловавшись также на «проблему» получения крымчанами российских паспортов.

Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство жителей поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с Россией «аннексией». В Москве отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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