Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины

Совет Евросоюза утвердил продление экономических санкций против России на год. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление из-за нарушения прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму. Крым — это Украина», — написал Кулеба.

Экономические ограничения были продлены без внесения изменений к ним.

В мае сообщалось, что в МИД Украины появился специальный представитель по санкционной политике. Одна из его задач — усиление международного давления на Россию как на «государство-агрессора».

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения, наложенные Брюсселем на Москву, регулярно продлеваются. В последний раз они были пролонгированы на полгода в декабре 2019-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!