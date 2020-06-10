Евросоюз одобрил продление санкций против России

Постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций против России еще на один год за присоединение Крыма. Об этом сообщил в Twitter журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС дали зеленый свет для продления запрета инвестиций в Крыму на один год. Все без изменений», — написал репортер. «Интерфакс» добавляет, что решение было принято без обсуждения в письменной форме.

В конце мая сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины появился специальный представитель по санкционной политике. Одна из его задач — усиление международного давления на Россию как на «государство-агрессора».

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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