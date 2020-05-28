МИД Украины назначил ответственного за усиление давления на Россию

В министерстве иностранных дел Украины появился специальный представитель по санкционной политике, одной из задач которого станет усиление международного давления на Россию как на «государство-агрессора». Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба назначил на эту должность Алексея Макеева. В сферу его ответственности войдет координация деятельности министерства и взаимодействие с партнерами Украины в сфере санкций.

«Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека», — говорится в сообщении.

Макеев являлся послом по особым поручениям, с 2014 года он занимал должность политического директора МИД Украины.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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