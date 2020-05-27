Призывы снять санкции с России сочли пощечиной Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник счел призывы немецких политиков снять санкции с России пощечиной Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.

«Мы, украинцы, хотели бы намного более жестких санкций, направленных против Москвы. Но политически это было неосуществимо», — сказал дипломат, комментируя заявление министра федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, которая призвала правительство снять ограничения с России.

Ранее 27 мая бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Мельника карликом, высказавшись насчет санкций в период пандемии. Он подчеркнул, что считает бессмысленными действующие до сих пор ограничения: по мнению экс-канцлера, в период кризиса их стоило бы отменить и усилить международное сотрудничество.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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