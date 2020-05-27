Бывший канцлер Германии назвал посла Украины карликом

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался насчет санкций в период пандемии и назвал украинского посла в ФРГ карликом в своем подкасте «Повестка дня» (Die Agenda). Текст записи опубликовал портал Münchner Merkur.

Он подчеркнул, что считает бессмысленными действующие до сих пор санкции: по мнению экс-канцлера, в период кризиса их стоило бы отменить и усилить международное сотрудничество. «Я пытался указать, что это касается и России. И почему тогда не то посол, не то бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины меня критикует?», — сказал Шредер, указывая на украинского посла в Германии Андрея Мельника.

Тот предлагал Шредеру заключить пари на «возвращение» Киеву Крыма. 4 мая Мельник заявил, что Крым «непременно вернется в лоно матери-Украины» еще при жизни Шредера.

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3 мая бывший канцлер Германии в интервью изданию Tagesspiegel выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Бывший канцлер также призвал отменить антироссийские санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году, и отметил, что сотрудничество с Москвой необходимо в сложившейся экономической ситуации.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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