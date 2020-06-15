Украина модернизирует диалог с Россией по Донбассу и Крыму

Правительство Украины выступило за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание платформы по вопросу статуса Крыма. Об этом говорится в программе деятельности ведомства, проект которой направлен на утверждение Верховной Рады.

В документе говорится, что Россия не выполняет договоренности о прекращении огня в Донбассе, что делает невозможным переход к политическому урегулированию конфликта.

Авторы программы считают, что для освобождения и последующей реинтеграции «временно оккупированных территорий» нужны системные инвестиции в укрепление обороноспособности, повышение боевого потенциала Вооруженных сил Украины.

«Необходимо при поддержке международных партнеров искать возможности для модернизации диалога с Российской Федерацией по Донбассу, а также создать отдельную диалоговую платформу высокого уровня по Крыму и городу Севастополю», — указывается в проекте.

Одним из приоритетов деятельности правительства называется укрепление международной солидарности в «противодействии агрессии Российской Федерации» и обеспечении санкционного режима.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские соглашения по Донбассу не мертвы, но держатся на одном аппарате искусственной вентиляции легких. Он добавил, что готов вести переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым только в том случае, если «это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных».

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