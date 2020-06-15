Россия прокомментировала партнерство Украины и НАТО

Партнерство Украины и НАТО — сигнал для сторонников военного разрешения конфликта на Донбассе в украинском правительстве. Так прокомментировал решение альянса замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

«Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве. Это первое. Второе — это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу», — сказал дипломат.

12 июня стало известно, что Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО. Таким же статусом обладают еще пять стран: Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция. Он предоставляет дополнительные возможности по совместным учениям с войсками альянса.

Украинское правительство держит курс на вступление в блок. В мае президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к нему готовы. Отвечая на вопрос журналиста, не осложнит ли переговоры с Россией публичное заявление о вступлении в НАТО, он заявил, что Украина — независимая страна, а ориентация на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в ее конституции.

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