Зеленский утвердил программу «Украина — НАТО»

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу «Украина — НАТО» на 2020 год, сообщает «112.ua».

В подписанном указе сказано, что программа «определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи» евроатлантической интеграции Украины. Особое внимание в ней уделено достижению соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны страны на стандарты Североатлантического альянса.

В документе подчеркивается, что цель политического диалога с НАТО — обеспечение политической и практической поддержки со стороны альянса и его государств-членов суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Ранее бывший замглавы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Андрей Сенченко заявил, что НАТО должно выплатить Украине компенсацию в размере 200 миллиардов долларов США за отказ от статуса ядерной державы.

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