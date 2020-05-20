На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов

НАТО должно выплатить Украине компенсацию за отказ от статуса ядерной державы. Об этом заявил бывший заместитель главы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Андрей Сенченко, передает РИА Новости.

Он заявил, что Украина имеет право на получение 200 миллиардов долларов США за участие в Будапештском меморандуме.

Сенченко объяснил требование тем, что в случае включения Украины в клуб ядерных держав страны НАТО были бы вынуждены нести значительно большие расходы из-за обеспечения безопасности в мире. В нынешней ситуации альянс является выгодополучателем, считает он.

«И вот на эту тему есть определенные расчеты, сколько выиграли эти страны и на какую долю из этого может рассчитывать Украина. И мы считаем, что прямой выигрыш составил как минимум один триллион долларов за это время», — заявил Сенченко.

В 1994 году Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум, согласно которому украинская сторона отказалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. Командование ядерными силами на территории бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!