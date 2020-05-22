Украина показала «бронированный кулак НАТО» у границ России

Учения в Латвии, проходящие в рамках осуществляемой НАТО программы расширенного передового присутствия Enhanced Forward Presence, наглядно показывают «бронированный кулак в действии», предназначенный для «сопротивления возможным агрессивным действиям Кремля против стран Балтии и Польши», пишет Defense Express.

Соответствующее видео опубликовано Вооруженными силами Латвии в Facebook.

Украинское консалтинговое агентство отмечает, что мероприятия в граничащей с Россией страной проходят в несколько этапов и предполагают участие «на одном поле боя» немецкого танка Leopard 2, польского танка PT-91 Twardy (лицензионный советский Т-72М1), канадской боевой бронированной машины LAV-25 и испанской боевой машины пехоты Pizarro. Также отрабатывалось взаимодействие наземных систем с испанскими истребителями F/A-18 Hornet и британскими Typhoon.

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В марте издание Defense Express выложило на YouTube ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады на одном из полигонов Украины, где была показана боевая мощь армии страны

Программа Enhanced Forward Presence принята в июле 2016 года на саммите НАТО в Польше в качестве меры усиления альянса в Восточной Европе на фоне присоединения Крыма к России и в связи с событиями на юго-востоке Украины.

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