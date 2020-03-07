Украина показала мощь армии

Defense Express Channel / YouTube

Консалтинговое агентство Defense Express выложило на YouTube ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады на одном из полигонов Украины, в котором показана боевая мощь армии страны.

В подписи к ролику отмечается, что в настоящее время сухопутные войска Вооруженных сил Украины отказались от советской системы проверки готовности к боевым действиям, где главным элементом был смотр, в пользу практического занятия, на котором проверяют бойцов, вооружение, технику и взаимодействие подразделений.

Советскую традицию военных парадов агентство назвало армейской показухой, в ходе которой прежде всего «оценивался внешний вид бойцов и ловкость шагать торжественным маршем под строевые песни».

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На представленном видео можно увидеть, в частности, противотанковые установки 9П148 «Конкурс», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация».

В феврале в публикации издания «Цензор.НЕТ» украинская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч», была названа страшным оружием, способным на дальности в 70 километров доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 килограммов с точностью плюс-минус 20 метров.

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