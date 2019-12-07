Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27

Испытательный полет украинской противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», которому на Украине предрекают роль «уничтожителя» Крымского моста, заснял истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал «Український Мілітарний Портал».
В подписи к видео отмечается, что ракета «успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет на несколько сотен километров по заданному маршруту и высотам, чем подтвердила свои летные характеристики».
Тест Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» состоялся в ноябре. В том же месяце украинская компания «Радіонікс» показала головку самонаведения данной ракеты.
В июле бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен «Нептунами».
В феврале The National Interest написал, что в случае успеха «Нептун» станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.
Государственные испытания РК-360МЦ «Нептун» должны завершиться до конца текущего года. Соответствующая крылатая ракета отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров выше уровня моря.