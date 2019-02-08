В США похвалили украинскую ракету «Нептун»

Работы по первой украинской противокорабельной крылатой ракете «Нептун» «дают четкое представление о прогрессе и текущих проблемах» Украины, пишет The National Interest.

«В случае успеха "Нептун" станет ключевой технической и символической вехой в программе развития ракет на Украине», — полагает американский журнал.

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Издание отмечает, что «Нептун» основан на российской ракете Х-35, получавшей двигатель украинского производства Р95-300, поэтому Киеву удалось сэкономить на разработке оружия. К трудностям создания ракеты журнал отнес недостаток финансирования и зависимость от российских комплектующих. «Тем не менее, Украина продвинулась вперед с "Нептуном"», — пишет издание.

Первые испытания «Нептуна» Украина провела в январе 2018 года. Тогда же в России заявили, что протестированная ракета создана бюро «Луч» на основе российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У.

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