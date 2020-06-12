Украина стала ближе к НАТО

Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр иностранных дел страны Дмитрия Кулеба.

«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — написал глава украинского МИДа в Twitter. Данный статус предоставляет Украине «более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией», пишет ТАСС. Однако в альянсе подчеркнули, что указанный статус «не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО».

В эфире телеканала «Украина 24» Кулеба отметил, что предоставление НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями направлено на укрепление безопасности страны: «Теперь наши вооруженные силы могут принимать участие в дополнительные учениях совместно с войсками альянса, а следовательно они будут перенимать самые лучшие практики, будут становиться взаимосовместимыми». Он также отметил, что теперь Киев будет «лучше проинформирована о рисках для своей безопасности», так как партнерство предоставляет стране дополнительные возможности для обмена разведывательными данными.

Таким же статусом обладают еще пять стран: Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к нему готовы. Отвечая на вопрос журналиста, не осложнит ли переговоры с Россией публичное заявление о вступлении в НАТО, он заявил, что Украина — независимая страна, а ориентация на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в ее конституции.

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