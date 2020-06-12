Бывший СССР
 
Последние новости
Глава Минздрава России заявил о невосприимчивости коронавируса к жаре
Атомная подлодка загорелась во Франции
В Пекине впервые за два месяца появились новые заразившиеся коронавирусом
Эпидемиолог разрешил россиянам ходить в гости и на шашлыки
Москва отреагировала на блокировку российских Twitter-аккаунтов из-за пропаганды
Цзю оценил поведение Усика
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Посла России вызвали в МИД Румынии после слов Захаровой
Новости партнеров

Украина стала ближе к НАТО

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр иностранных дел страны Дмитрия Кулеба.

«Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», — написал глава украинского МИДа в Twitter. Данный статус предоставляет Украине «более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией», пишет ТАСС. Однако в альянсе подчеркнули, что указанный статус «не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО».

В эфире телеканала «Украина 24» Кулеба отметил, что предоставление НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями направлено на укрепление безопасности страны: «Теперь наши вооруженные силы могут принимать участие в дополнительные учениях совместно с войсками альянса, а следовательно они будут перенимать самые лучшие практики, будут становиться взаимосовместимыми». Он также отметил, что теперь Киев будет «лучше проинформирована о рисках для своей безопасности», так как партнерство предоставляет стране дополнительные возможности для обмена разведывательными данными.

Таким же статусом обладают еще пять стран: Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к нему готовы. Отвечая на вопрос журналиста, не осложнит ли переговоры с Россией публичное заявление о вступлении в НАТО, он заявил, что Украина — независимая страна, а ориентация на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в ее конституции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме
На Украине назначили нового вице-премьера по евроинтеграции
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0411 июня

«Шагаем в ад»

Армения проиграла битву с коронавирусом. Люди там верят в чипирование и массово заражаются
17:20Сегодня

Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

16:49Сегодня

Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма

14:06Сегодня

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Бывший СССР00:05 9 июня

Дело семейное

Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
10:30Сегодня

К обещавшему приехать в Москву на танках украинскому политику пришли с обыском

22:1511 июня

Россия засекла опасные эксперименты в лабораториях США на Украине и в Грузии

19:5011 июня

Зеленский увидел опору украинского суверенитета в американских деньгах

Бывший СССР00:01 3 июня

Кто на старенького?

В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
18:5811 июня

Бывший соратник Зеленского поблагодарил его за свое увольнение

18:3711 июня

На Украине оценили возможность проведения референдума по Донбассу

17:1211 июня

Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым

Россия
Опубликована карта выхода России из самоизоляции
Экстремалы из четырех стран поздравили россиян с Днем России
«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными»
30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве
«Постепенно наступила гармония»
Коронавирус запер россиян в их домах и квартирах. Почему многие из них были этому только рады?
В России от коронавируса умерли 183 человека
«Зачем вы вообще такого ребенка спасали?»
Кардиохирург из Петербурга делает уникальные операции детям. Теперь его хотят уволить
Все материалы
Мир
Атомная подлодка загорелась во Франции
В Пекине впервые за два месяца появились новые заразившиеся коронавирусом
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Посла России вызвали в МИД Румынии после слов Захаровой
Перешли Иордан
Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Все материалы
Бывший СССР
Украина открыла границу с ДНР и ЛНР
Дело семейное
Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки
Лукашенко отправил правительство в отставку
Что заставило президента Белоруссии устроить зачистку кабинета министров перед выборами
Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания
Кто на старенького?
В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Все материалы
Экономика
В России увеличили пособия по безработице
Самая крупная авиакомпания Европы решила спастись за счет работников
На здоровье
Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры
Жителей Великобритании оставят без выпивки
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ сообщила об обысках в администрации закрытого города с ракетными войсками
«Это все, конечно, чудовищно»
Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы
«Мы всех обязательно вылечим»
Советский Союз прославился карательной психиатрией. Что стало с ней в современной России?
Все материалы
Наука и техника
Илон Маск назвал главную цель SpaceX
Гроза небес
 
Обнаружена причина проникновения коронавируса в мозг
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Раскрыты самые популярные смартфоны в России
Все материалы
Спорт
Тайсон отказался драться без перчаток
Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Ирландский боец третий раз за четыре года заявляет об уходе из спорта
Адвокат Мамаева высказался о сравнении дела игрока с разбирательством Ефремова
Игроки и тренер «Арсенала» встали на колено в память о погибшем Флойде
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Российская олимпийская чемпионка порассуждала о происходящем в США беспределе
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Все материалы
Культура
Версию жены Ефремова о влиянии снотворного на актера во время аварии оценили
«Если посадят, буду носить передачки»
Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера «из каких-то органов»
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»
Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
Все материалы
Интернет и СМИ
Смерть шедшего на поправку Трушкина стала неожиданностью для коллег
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции на случившееся
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Гузеева осадила жениха на «Давай поженимся!» из-за симпатии к Панину
Все материалы
Ценности
Популярные модели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей
«Если заболею и умру, то хоть красивым»
Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Невеста раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе
Все материалы
Путешествия
Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Крым
Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Показано убранство роскошной яхты создателя Microsoft за 300 миллионов евро
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Женщина сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
Немолодая сиделка бросила работу и получила сотни евро за эротические снимки
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Женщина сбросила 22 килограмма и раскрыла способ похудения
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Все материалы
Стали известны цены на обновлённый Mercedes-Benz E-Class российской сборки
Седан за миллион — сэкономить с Lada или потратиться на Hyundai?
Прочь скромность, долой «костыли»
Появились подробности о роскошном минивэне GAC для России
Формула 1 с вариатором и 100 км/ч задним ходом
С чего начались вариаторы и откуда пошли все их победы и беды
Bentley отзовет 6000 кроссоверов из-за риска возгорания
Тест: угадай машину по рисунку фонарей
Прокачиваем когнитивные функции и интуицию
В России начались продажи нового Land Rover Defender
Все материалы
Дом
Спрогнозировано падение цен на землю около Москвы
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Италия возобновила продажи домов за 1 евро
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Покупателям квартир в Москве пообещали скидки
В российской многоэтажке в аномальную жару включили отопление
Все материалы
Нацпроекты
Найден способ развития российского экспорта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»
Все материалы