На Украине назначили нового вице-премьера по евроинтеграции

Верховная Рада Украины назначила нового вице-премьера по европейской интеграции. Об этом сообщает «112 Украина».

Им стала Ольга Стефанишина. Ее назначение поддержали 255 депутатов. В качестве своей основной цели на посту вице-премьера Стефанишина обозначила пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС. Также она пообещала найти источники международного финансирования для Украины и продолжение работы по внедрению стандартов НАТО в армии страны.

Стефанишиной 34 года. Она юрист-международник. Практически всю свою карьеру провела на государственной службе в ведомствах, связанных с европейской интеграцией Украины и отношениями страны с ЕС. В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду по спискам партии бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, в парламент не прошла.

Ранее украинский парламент отправил в отставку вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, который занимал этот пост с марта 2020 года, а ранее был министром иностранных дел. Сообщается, что Пристайко может стать новым послом Украины в Великобритании.

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