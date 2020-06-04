Верховная Рада отправила в отставку вице-премьера по евроинтеграции

Верховная Рада Украины отправила в отставку вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, сообщает «ЛIГА. Новости».

За отставку проголосовали 296 депутатов, против ни одного, воздержались 69.

Представление на увольнение Пристайко внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль. Он поблагодарил Пристайко за работу. Депутаты раскритиковали вице-премьера за то, что он не явился в Раду для отчета о проделанной работе.

По данным источников издания, Пристайко может стать послом в Великобритании.

В августе 2019 года Вадим Пристайко был назначен на пост министра иностранных дел. В марте 2020-го, после отставки кабинета Алексея Гончарука, экс-министр стал вице-премьером по европейской интеграции.

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