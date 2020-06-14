На Украине заявили о готовности к диалогу с Лавровым

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает «Укринформ».

При этом он отметил, что готов вести переговоры с главой российского МИД только, если «это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных».

Сейчас, по его словам, ведутся переговоры о новой дате саммита в «нормандском формате».

Ранее Кулеба заявил о желании страны «оживить нормандский формат». Он посетовал, что, несмотря на все усилия Украины и ее партнеров, сделать этого не получается из-за неконструктивности российской стороны. По его словам, значимого прогресса в установлении мира в Донбассе все еще нет. «На этой неделе не менее девяти украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою», — написал Кулеба.

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