Украина заявила о желании «оживить нормандский формат»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании страны «оживить нормандский формат». Об этом он написал в своем Twitter.

Кулеба посетовал, что несмотря на все усилия Украины и ее партнеров сделать этого не получается и-за неконструктивности российской стороны.

По его словам, значимого прогресса в установлении мира в Донбассе все еще нет. «На этой неделе не менее девяти украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою», — написал Кулеба.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские власти «категорически не устраивает» медлительность минского процесса урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Политик посетовал, что самопровозглашенные республики Донбасса не выполняют «едва ли не самое важное условие для продвижения к миру» — соблюдение режима тишины. Ермак также сообщил, что следующий этап взаимного освобождения удерживаемых и пленных лиц «пока заторможен».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!