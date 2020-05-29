На Украине заявили о моральном праве выйти из минских соглашений из-за России

Украина имеет политическое и моральное право выйти из минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, если Россия «покажет свою недобросовестность». Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью порталу LB.ua.

По его словам, Россия уже пошла на такой шаг, проведя выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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«В том случае, если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право — и я здесь провожу аналогию с международным договором — из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса», — отметил Мережко.

Он добавил, что антироссийские санкции в любом случае останутся в силе, поскольку выход из «Минска-2» произойдет не по вине украинской стороны.

Кроме того, Мережко считает, что минские соглашения закончились еще 31 декабря 2015 года, а сейчас речь идет о попытках сохранить обязательства и наполнить их новым содержанием. При этом он опроверг слухи о разработке «Минска-3». «Такого плана пока нет. Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, несмотря на все интерпретации, на некоторые положения, которые мы отвергаем», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отводит год на достижение результатов по Донбассу, и пообещал выйти из минских соглашений в случае, если за этот срок «нормандский формат» (Россия, Германия, Франция и Украина) не принесет результатов.

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