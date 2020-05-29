Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессивные дела» России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что единственный способ остановить «агрессивные дела» России в мире — жесткие и единые действия международной коалиции. Об этом он рассказал в интервью изданию «Гордон».
По его словам, Россия сейчас участвует «в шести военных горячих точках мира», оправдывая свои действия благородными целями, при этом не обращая внимания на международное право.
«Она даже в конституции записывает, что международные соглашения обязательны для России тогда, когда они соответствуют их национальному законодательству. Вдумайтесь. Все, при такой ситуации международные соглашения международных организаций – ООН, Совета Безопасности, ОБСЕ и так далее – становятся просто бутафорскими», — сказал Кравчук.
Он добавил, что выступает категорически против оскорблений на уровне президентов. Кравчук считает, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин защищают свои народы, они должны вести переговоры без «базара».
В то же время он добавил, что сам бы начал разговор с Путиным следующими словами: «Вам, Владимир Владимирович, импонирует, когда проливается кровь людей? Вы гуманист или вы человек, которому нравится, когда умирают люди? (...). Когда вы где-то в Москве травили людей, где-то на Кавказе детей убивали, не согласились ни с чем, "пусть умирают дети и женщины"... Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Это самое страшное, что может быть. Я советую вам поменять свои взгляды или уйти».
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Москва отрицает все обвинения.