На Украине поведали о «держащемся на ИВЛ» минском процессе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, рассуждая о минском процессе по Донбассу, заявил, что он держится на одном аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такое мнение он выразил в интервью «Укринформу».

Кулеба поведал, что Киев не нарушает минские договоренности, а «все партнеры видят и признают», что деятельность украинской стороны «конструктивная».

Таким образом, глава МИД не согласился с заявлениями России о том, что украинские власти не выполняют условий договора. «Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор», — отметил он.

Ранее Кулеба заявил о желании страны «оживить нормандский формат». Он посетовал, что, несмотря на все усилия Украины и ее партнеров, сделать этого не получается из-за неконструктивности российской стороны. Позднее он отметил, что готов вести переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым только, если «это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных».

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