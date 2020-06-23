Украина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил в интервью изданию «Укринформ» о задолжавшей сотни миллионов долларов России за размещение Черноморского флота в Крыму.

Москва в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота. «Мы считаем, что они должны быть действующими, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — продолжил Боднар.

На вопрос, должна ли Россия платить за размещение флота в Крыму, он ответил утвердительно. «Да, около 100 миллионов долларов в год, однако с 2014 года никаких выплат не происходит», — отметил замминистра.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает территорию оккупированной.

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