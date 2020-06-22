Украина продолжит разрывать соглашения с Россией

На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией. Киев намерен продолжить разрыв таких документов, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар. Его слова приводит «Укринформ».

Боднар отметил, что ранее между сторонами было подписано 453 договора. На данный момент в силе остались около 300 соглашений.

По словам политика, в вопросе разрыва договоров Киевом не делаются «радикально-эмоциональные» шаги, так как это может навредить украинцам, которые проживают на территории России. Боднар добавил, что при разрыве документов следует соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки договоров.

В апреле прошлого года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Он был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года. В конце 2008-го в силу того, что ни Москва, ни Киев не заявляли о желании выйти из соглашения, документ был автоматически продлен еще на 10 лет — до 1 апреля 2019-го.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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