Путин раскритиковал постановление Верховной Рады о местных выборах

Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также отметил, что постановление ставит под угрозу перспективы урегулирования ситуации в Донбассе.

Разговор состоялся по инициативе Зеленского. Лидеры двух стран позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня, которые вступят в силу 27 июля. «Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы», — сказано в сообщении на официальном сайте президента России.

Верховная Рада приняла постановление 15 июля. В документе говорится, что местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Однако они не будут проводиться на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Украинские власти не раз заявляли, что проведение там выборов возможно только после получения Киевом контроля над границей.

Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что принятие постановления можно трактовать как фактический выход Украины из минских соглашений.