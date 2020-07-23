Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений

Постановление Верховной Рады Украины о назначении местных выборов на октябрь 2020 года можно трактовать как фактический выход из минских соглашений. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого опубликована на Youtube-канале «RT на русском».

Представитель Москвы назвала решение украинского парламента противоречащим комплексу согласованных мер по урегулированию конфликта на Донбассе. «Данная ситуация не может не беспокоить, мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу», — сказала она.

Вместе с тем Захарова отметила «позитивные подвижки» в выполнении решений парижского саммита 2019 года в «нормандском формате». По ее словам, договоренность контактной группы о дополнительных мерах усиления «режима тишины» ожидает подписания.

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23 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти 25 октября. В этот день пройдут «очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов», кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

9 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников констатировал, что минские соглашения утратили актуальность. Как пояснил политик, они не соответствуют нынешним реалиям. Сроки истекли, а сами соглашения так и не были реализованы, добавил он. Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко сказал, что «Минск-2» носит рекомендательный характер.

Подобные заявление стали нередко звучать после данного в марте президентом Украины Владимиром Зеленским обещания выйти из минских соглашений, если «нормандская четверка» за год не достигнет реальных результатов по Донбассу.

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