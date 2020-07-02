Украинский бизнесмен разочаровался во власти и создал политическую партию

Украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский сообщил на своей странице в Facebook о регистрации в министерстве юстиции страны новой политической партии.

Объединение получило название «Победа Пальчевского». Как объяснил бизнесмен, «мы доверили новому руководству около года назад повернуть дела в стране, и разочарование достигло предела».

Пальчевский добавил, что перед новой партией стоит задача объединить страну вокруг ее центра, а не разделять ее на части. В экономической сфере новая политическая сила намерена заняться повышением благосостояния украинцев и борьбой с бедностью.

Андрей Пальчевский родился в Киеве в 1961 году. Владеет сетью медицинских клиник, занимается общественной деятельностью. Принимал активное участие в Оранжевой революции, работал телеведущим. Во время президентской кампании 2019 года поддерживал Владимира Зеленского.

На Украине на 25 октября запланированы местные выборы. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении баллотироваться на второй срок главы столицы, а его партию УДАР ожидает ребрендинг. Он добавил, что политическая сила в ближайшее время объявит, в каком формате она примет участие в избирательной кампании.

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