На Украине застрелили еще одного причастного к делу об убийстве депутата Госдумы

Адвокат подозреваемого по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Святослав Пархоменко был застрелен на Украине во время охоты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что 41-летний адвокат был убит 10 ноября в лесу Житомирской области в результате перестрелки между егерями и охотниками. Святослав Пархоменко защищал интересы подозреваемого в организации убийства Вороненкова Александра Лося.

Еще один участник конфликта, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением. Другие участники доставлены в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего. Полиция Украины квалифицировала происшествие по уголовным статьям о покушении на преступление, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

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25 октября этого года на Украине был застрелен Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Перестрелка произошла в Харькове с участием четверых мужчин, при попытке скрыться от полиции один из них подорвал себя гранатой.

Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта 2017 года. Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. Россией он был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома».

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