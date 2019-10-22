Суд снял подозрение с возможного заказчика убийства бывшего депутата Госдумы

Печерский районный суд Киева снял с российского уголовного авторитета Владимира Тюрина подозрения в заказе убийства бывшего депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом сообщают «Українськi Новини».

По мнению защиты, сторона обвинения не привела надлежащего изложения фактических обстоятельств уголовного преступления, в совершении которого подозревается Тюрин. Также в ходатайстве подчеркивается факт нарушения процессуального порядка вручения уведомления о подозрении в совершении преступления.

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В марте 2018 правоохранительные органы Украины объявили в розыск российского вора в законе Владимира Тюрина, подозреваемого в организации убийства Вороненкова. По информации МВД страны, Тюрин скрывается от украинской прокуратуры с 10 октября 2017 года.

Денис Вороненков убит в Киеве 23 марта 2017 года. Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. Россией он был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома».

Владимир Тюрин (Тюрик) — российский криминальный авторитет, вор в законе, один из лидеров Братской организованной преступной группировки и так называемой русской мафии в Испании. Входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана, имел значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.

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