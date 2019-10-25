На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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По информации Харьковского областного управления полиции, в перестрелке утром 25 октября участвовали четверо мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другой был госпитализирован. После перестрелки в Харькове также произошел взрыв в районе Южного вокзала, когда при попытке скрыться от полиции подорвал себя гранатой сбежавший с места стрельбы мужчина.

Один из пострадавших — Георгий Исаков, близкий соратник застреленного в Подмосковье председателя харьковского отделения организации «Оплот» Евгения Жилина. «Оплот» объявлен на Украине террористической организацией, в 2014 году она выступала против насильственной смены власти на Украине и активно участвовала в организации пророссийских протестов на юго-востоке страны.

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Денис Вороненков убит в Киеве 23 марта 2017 года. Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. Россией он был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома».

19 сентября 2016 года в ресторане на Рублево-Успенском шоссе был застрелен Евгений Жилин. Он был известен как председатель харьковской общественной организации «Оплот». По одной из версий, у убийств Жилина и Вороненкова был один заказчик.

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